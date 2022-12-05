Голландские ученые назвали оптимальное время для занятий спортом

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Физические упражнения утром способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта по сравнению с дневными упражнениями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование ученых из Лейденского университета в Голландии.

Специалисты изучили данные о состоянии здоровья и привычках 87 тысяч человек. За ними наблюдали в течение шести лет. За указанный период было зафиксировано 2 911 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 796 инсультов.

Ученые разделили участников исследования на три группы: люди с высокой активностью в утреннее время, дневное и вечернее. Результаты эксперимента показали, что меньше всего сердечных заболеваний и инсультов оказалось в первой группе.

Ранее ученые из организации Breast Cancer Association Consortium выяснили, что постоянные тренировки могут снизить риск развития рака груди у женщин примерно на 38%. По словам специалистов, под регулярными тренировками можно подразумевать занятия спортом 3 раза в неделю.

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