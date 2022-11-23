Красный крест раскрыл данные о пропавших во время конфликта на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста поступило свыше 5 тысяч заявок на поиск людей, которые пропали с начала событий на Украине, сообщает РБК со ссылкой на главу секции ЦАР МККК в РФ Анастасию Кушлейко.

Она уточнила, что в бюро родственники пропавших обращаются как в письменной форме, так и по телефону, а также с помощью онлайн-форм.

"На сегодняшний момент у нас более 40 тысяч контактов в совокупности в нашем бюро в Женеве и в наших call-центрах в отделениях в Москве и Киеве. Только по электронной почте было около 10 тысяч обращений", – отметила Кушлейко.

При этом представитель организации уточнила, что дублирование запросов достаточно осложняет работу.

"Допустим, один и тот же человек будет звонить несколько раз, несколько раз заполнять онлайн-форму. Пока мы отследим дубликаты, чтобы не звонить этому человеку по несколько раз, уйдет время", – объяснила Кушлейко.

Она обратила внимание на то, что на сегодняшний день в базе бюро по конфликту на Украине фиксируется около 15 тысяч человек. Среди них как пропавшие, так и те люди, которые ищут. Кушлейко отметила, что в случае изменения в статусе того или иного человека это также помечается.

Представитель Красного Креста сообщила, что организация ведет работу с Национальными справочными бюро по РФ и Украине. Так, они дают МККК данные согласно Женевским конвенциям. Среди сведений могут быть списки пленных, извещения о взятии в плен, данные об обменянных гражданах. После получения информации, как уточнила Кушлейко, создается база данных, которые централизируются, хранятся и передаются другой стороне.

В свою очередь, советник по прессе бюро ЦАР МККК заявила, что организация все еще не имеет доступа к тысячам военнопленных и призывает стороны предоставить его.

"С самого начала международного вооруженного конфликта мы посетили сотни военнопленных как с одной стороны, так и с другой. Но этого недостаточно. Мы знаем, что есть тысячи военнопленных, к которым мы обязаны иметь доступ, и призываем стороны предоставить его незамедлительно ко всем военнопленным, где бы они ни находились", – заключила представитель МККК.

В июне этого года представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посещали российских пленных на Украине. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечала, что данные о количестве пленных и месте их нахождения не разглашаются.

Омбудсмен также уточняла, что направит в комитет письма с просьбой по оказанию гуманитарной помощи женщинам и детям, находящимся в лагерях беженцев на территории Сирии.



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