Москалькова сообщила, что представители МККК посещали российских пленных на Украине

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посещали российских пленных на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что данные о количестве пленных и месте их нахождения являются конфиденциальными.
Омбудсмен добавила, что спрашивала президента МККК Петера Маурера о российских моряках, которые до сих пор удерживаются на Украине. Оказалось, что среди них есть женщины, пожилые люди и те, кто нуждается в медицинской помощи.
"Очень важно, что МККК отреагировал на эти острые гуманитарные проблемы", – отметила Москалькова.
Она также рассказала, что в ближайшее время направит в комитет письма с просьбой по оказанию гуманитарной помощи женщинам и детям, находящимся в лагерях беженцев на территории Сирии.
Ранее Москалькова сообщала, что договоренности относительно обмена российских моряков, которые удерживаются на Украине, достигнуты не были. Она отметила, что Россия просит отпустить моряков без всяких условий, так как их обмен на военнослужащих будет неравным. По ее словам, удерживание россиян противоречит всем нормам закона и морали.
24 мая Международный комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине. В организации обещали, что предоставят ответ в кратчайшие сроки.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Москалькова сообщила о 3 тыс обращений о нарушении прав людей на территории Украины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: