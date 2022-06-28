Москалькова сообщила, что представители МККК посещали российских пленных на Украине

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посещали российских пленных на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что данные о количестве пленных и месте их нахождения являются конфиденциальными.

Омбудсмен добавила, что спрашивала президента МККК Петера Маурера о российских моряках, которые до сих пор удерживаются на Украине. Оказалось, что среди них есть женщины, пожилые люди и те, кто нуждается в медицинской помощи.

"Очень важно, что МККК отреагировал на эти острые гуманитарные проблемы", – отметила Москалькова.

Она также рассказала, что в ближайшее время направит в комитет письма с просьбой по оказанию гуманитарной помощи женщинам и детям, находящимся в лагерях беженцев на территории Сирии.

Ранее Москалькова сообщала, что договоренности относительно обмена российских моряков, которые удерживаются на Украине, достигнуты не были. Она отметила, что Россия просит отпустить моряков без всяких условий, так как их обмен на военнослужащих будет неравным. По ее словам, удерживание россиян противоречит всем нормам закона и морали.

24 мая Международный комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине. В организации обещали, что предоставят ответ в кратчайшие сроки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

