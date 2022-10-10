МККК возобновил работу на Украине

Фото: ТАСС/Александр Река

Международный комитет Красного Креста возобновил работу на Украине после непродолжительной приостановки деятельности. Об этом комитет сообщил в Twitter.

По данным МККК, комитеты временно приостановили движение, решили укрыться и продолжить работу на месте из-за ситуации "с безопасностью на Украине".

В комитете пообещали восстановить полный график оказания гуманитарной помощи как только будет безопасно.

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство МККК приняло решение приостановить деятельность организации на территории Украины из соображений безопасности.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.



Киев и восемь регионов Украины подверглись массированным ударам 10 октября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!