"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт жилого дома 1968 года на улице Бажова

На северо-востоке столицы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Бажова, 15, корпус 2. Дом был возведен в 1968 году.

Специалисты привели в порядок внешний вид дома и выполнили работы по ряду коммуникаций. На первоначальном этапе специалисты выполнили промывку фасада от накопившихся загрязнений, а также восстановили поврежденные участки фасада дома. Также они отремонтировали кровлю и подвальные помещения, а еще заменили инженерные коммуникации.

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