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26 октября, 17:00

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"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отреставрировали фасады дома Юшкова

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отреставрировали фасады дома Юшкова

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В центре Москвы отреставрировали фасады дома Юшкова. Это яркий памятник городской архитектуры. Здание находится по адресу Мясницкая улица, дом 21, строение 1.

Дом был возведен в XVIII веке. В последний раз реставрацию проводили 30 лет назад.

В итоге специалисты укрепили кирпичную кладку, отреставрировали деревянные двери и окна, привели в порядок белокаменные колонны и декоративные детали. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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