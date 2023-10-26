"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отреставрировали фасады дома Юшкова

В центре Москвы отреставрировали фасады дома Юшкова. Это яркий памятник городской архитектуры. Здание находится по адресу Мясницкая улица, дом 21, строение 1.

Дом был возведен в XVIII веке. В последний раз реставрацию проводили 30 лет назад.

В итоге специалисты укрепили кирпичную кладку, отреставрировали деревянные двери и окна, привели в порядок белокаменные колонны и декоративные детали. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".