"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт дома на Снайперской улице

Завершился капитальный ремонт дома на Снайперской улице. Здание возвели в 1970 году.

Специалисты уделили фасаду особое внимание. Для его восстановления применили технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот метод позволяет сделать дом более теплым. Известно, что работы по фасаду прошли в несколько этапов.

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