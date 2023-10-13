13 октября, 10:45Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт дома на Снайперской улице
Завершился капитальный ремонт дома на Снайперской улице. Здание возвели в 1970 году.
Специалисты уделили фасаду особое внимание. Для его восстановления применили технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот метод позволяет сделать дом более теплым. Известно, что работы по фасаду прошли в несколько этапов.
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Программа: Мой район. Обратная связь