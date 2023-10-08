Дептранс Москвы объявил фотоконкурс "Осенний экспресс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры объявил фотоконкурс "Осенний экспресс".

Как сообщается в его телеграм-канале, состязание состоит из нескольких этапов. Сначала нужно ответить на вопросы транспортной викторины. Потом 15 человек будут приглашены в поездку по составленному из предложенных локаций маршруту.

Участники смогут сделать снимки самого инновационного транспорта с контрольных точек. Далее департамент отберет пять лучших работ и подарит памятные призы.

"Для участия нужно быть совершеннолетним и подписчиком нашего телеграм-канала. Кстати, каждый участник может взять с собой в поездку родственника или друга", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Большом лугу в парке "Зарядье" торжественно наградили победителей X юбилейного конкурса городской фотографии "Планета Москва". Состязания проводились по четырем номинациям: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса".