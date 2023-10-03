Активное строительство в рамках реконструкции "Лужников" начнется в 2024 году

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Специалисты приступят к строительству в рамках реконструкции Дворца спорта в Олимпийском комплексе "Лужники" в 2024 году. Об этом рассказал руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас объект находится в активной фазе проектирования. Загрутдинов напомнил, что Сергей Собянин решил возвести хороший Ледовый дворец площадью 60 тысяч "квадратов" с двумя ледовыми аренами. В результате на объекте можно будет проводить домашние матчи.

Глава Депстроя добавил, что архитектура будущего дворца объемно-пространственная, в основании он будет кубической формы. Сверху установят конус, который олицетворяет ледовый комплекс, уточнил он.

"На строительной площадке уже начался подготовительный этап: осуществляется вынос сетей, что позволит приступить к работам по реконструкции в установленный срок. К активной фазе строительства мы планируем приступить в 2024 году", – поделился Загрутдинов.

Уже после реконструкции на объекте можно будет организовывать хоккейные состязания и культурно-массовые масштабные мероприятия. Вместе с этим во дворце намерены проводить катания на коньках для большого количества людей одновременно.

Ранее Собянин рассказал, что первый в РФ и единственный в Москве крытый Ледовый дворец "Крылатское" с конькобежной ареной вновь принимает атлетов. Там демонтировали медицинскую технику и мебель, восстановили бетонное основание ледового поля и ограждения трибун, систему холодоснабжения, установили новое освещение, выполнили отделочные работы, отметил мэр.

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