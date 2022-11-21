"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 5 завершился в Пересветовом переулке

В Даниловском районе, в Пересветовом переулке, завершился капитальный ремонт дома № 5. Специалистам удалось полностью восстановить исторический облик 88-летнего здания, выполненного в стиле конструктивизма.

На первом этапе стены полностью очистили от накопившихся загрязнений, заделали трещины и нанесли антигрибковую защиту. Затем специалисты восстановили и укрепили поврежденные участки кирпичной кладки. Фасад оштукатурили, сохранив в точности исторические цветовые решения. Привели в порядок и кровлю дома.