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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 5 завершился в Пересветовом переулке

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 5 завершился в Пересветовом переулке

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В Даниловском районе, в Пересветовом переулке, завершился капитальный ремонт дома № 5. Специалистам удалось полностью восстановить исторический облик 88-летнего здания, выполненного в стиле конструктивизма.

На первом этапе стены полностью очистили от накопившихся загрязнений, заделали трещины и нанесли антигрибковую защиту. Затем специалисты восстановили и укрепили поврежденные участки кирпичной кладки. Фасад оштукатурили, сохранив в точности исторические цветовые решения. Привели в порядок и кровлю дома.

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Сюжет: "Мой район"
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