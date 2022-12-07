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"Мой район. Обратная связь": специалисты провели капремонт дома на Россошанской улице

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В Южном Чертанове провели капитальный ремонт дома на Россошанской улице. Заменили все инженерные системы в подвале, привели в порядок кровлю, электроснабжение и водопровод. Фасад восстановили с помощью полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Всего по программе капитального ремонта в столице обновили более тысячи фасадов жилых домов. Для каждого типа фасада использовали специальную технологию с применением отечественных материалов.

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