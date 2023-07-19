Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома начнут на улице Островитянова

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Капитальный ремонт жилого дома начнется на улице Островитянова. Здание возвели в 1971 году.

Специалисты приведут в порядок фасад, который облицован мелкоразмерной плиткой. Для этого применят современную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

На первом этапе весь фасад промоют от загрязнений и обработают места намокания антигрибковыми составами. Затем нанесут штукатурно-клеевой состав, в финале фасад окрасят в соответствии с колористическим решением и проведут герметизацию межпанельных швов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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