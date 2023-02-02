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"Мой район. Обратная связь": завершена реставрация фасадов главного дома усадьбы Маркина

"Мой район. Обратная связь": завершена реставрация фасадов главного дома усадьбы Маркина

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В Тверском районе отреставрировали фасады главного дома усадьбы Маркина в Вадковском переулке. Это здание в стиле модерн – одна из самых удачных построек архитектора Петра Харко. Фасады украшены лепниной в виде цветов с длинными стеблями.

Здание построили еще в начале XX века. Главный дом усадьбы Маркина – объект культурного наследия регионального значения. В данный момент там располагается посольство Ватикана.

В ходе работ специалисты полностью очистили стены от поздних наслоений краски, восстановили элементы внешнего декора и вернули строению исторический красный цвет. Кроме того, они отреставрировали карниз над центральным эркером. Все пластиковые окна заменили на деревянные, а облик оконных проемов восстановили по чертежам.

Еще специалисты отреставрировали кирпичную ограду особняка с металлическими воротами и калиткой. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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