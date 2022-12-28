"Мой район. Обратная связь": дом кооператива "Квартиро-хозяин" отремонтировали в Москве

Специалисты отремонтировали дом кооператива "Квартиро-хозяин", который расположен на Яузском бульваре в Таганском районе столицы. Это один из первых домов типовой застройки в Москве в советское время. Строители починили крышу, подвальное помещение, ряд инженерных систем и фасад.

Кроме того, на объекте в порядок привели оригинальные открытые балконы, так как это главная акцентная деталь дома. Специалисты восстановили балконные плиты, заменили металлические ограждения и сделали новое напольное покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".