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"Мой район. Обратная связь": дом кооператива "Квартиро-хозяин" отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом кооператива "Квартиро-хозяин" отремонтировали в Москве

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Специалисты отремонтировали дом кооператива "Квартиро-хозяин", который расположен на Яузском бульваре в Таганском районе столицы. Это один из первых домов типовой застройки в Москве в советское время. Строители починили крышу, подвальное помещение, ряд инженерных систем и фасад.

Кроме того, на объекте в порядок привели оригинальные открытые балконы, так как это главная акцентная деталь дома. Специалисты восстановили балконные плиты, заменили металлические ограждения и сделали новое напольное покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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