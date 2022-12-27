"Мой район. Обратная связь": новую школу на 1 100 мест построят в ТиНАО

В поселении Филимонковском ТиНАО построят новую школу на 1 100 мест. Ее возводят по индивидуальному проекту: там будут не только учебные классы, но и кабинеты для занятий акварельной живописью и шахматами.

Кроме того, в школе будут современная столовая, актовый зал на 460 мест и хореографический класс. На территории жилого комплекса также строят детский сад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".