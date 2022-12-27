Заторы на московских дорогах достигли 10 баллов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заторы на столичных дорогах оцениваются в 10 баллов, они растянулись на 264 километра.

Движение затруднено на вылетных магистралях, а также на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Заторы отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах, Варшавском и Ленинградском шоссе. Загруженность дорог в Москве должна снизиться к 21:00.

В Дептрансе причинами сложной дорожной обстановки назвали рост поездок по городу в преддверии Нового года, низкие скорости из-за гололедицы и снегопада и мелкие ДТП. Отмечается, что за обстановкой следит Ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля.

"Светофоры сейчас настроены на максимально быстрый выпуск машин из центра города", – добавили в Дептрансе.

Ранее ЦОДД призвал автомобилистов до 20:00 во вторник, 27 декабря, пересесть на общественный транспорт. Метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт работают без перебоев в час пик.

Уточнялось, что вечером плотное движение сохранится в центре столицы, а также сформируется в районе больших торговых центров, на магистралях в сторону области.



В ЦОДД заявили, что длина заторов в Москве достигла 217 километров

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