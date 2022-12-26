Стоимость проезда в столичном транспорте изменится с 2 января

С 2 января в Москве частично изменится стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте. Одна поездка по "Тройке" обойдется на 4 рубля дороже и будет стоить 50 рублей. Разовая поездка по "Единому" с нового года обойдется в 62 рубля.

Московские студенты смогут купить новый студенческий проездной – им не нужно больше отдельно записывать его для метро и наземного транспорта. Выгода составит 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.