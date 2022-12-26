Собянин открыл после реконструкции современный вокзал "Переделкино"

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Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал Переделкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Во время проведения работ одноименная станция продолжала работать, для пассажиров были сооружены временные платформы.

Теперь современный пригородный вокзал станет частью наземного метро и войдет в состав МЦД-4. Кроме того, завершился второй этап строительства станции Минская.

Какие работы осталось завершить и когда откроются московские диаметры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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