ЦОДД призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов до 20:00 во вторник, 27 декабря, пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ЦОДД, в городе сложилось плотное движение, которое уже оценивается в 7 баллов.

"Местами в городе идет снег. В связи с ростом числа поездок в преддверии праздника вечерний час пик начнется раньше и растянется до 20:00. Рекомендуем отложить поездки на более позднее время или использовать городской транспорт в часы пик", – отметили в пресс-службе.

В Дептрансе уточнили, что движение затруднено из-за снегопада, гололедицы и мелких аварий. Плотное движение сформировалось в центре города, на ТТК, на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на шоссе Энтузиастов по направлению в сторону центра. При этом метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт работают без перебоев.

Вечером плотное движение сохранится в центре столицы, а также сформируется в районе больших торговых центров, на магистралях в сторону области, кроме этого, на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, уточнили в пресс-службе.

"Выбирайте маршрут заранее. Будьте внимательны и аккуратны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию", – порекомендовали в Дептрансе.

Накануне вечером Дептранс предупреждал москвичей о заторах в 9 баллов. Специалисты отметили, что водителям будет трудно проехать на Садовом кольце, а также на ТТК и МКАД.

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