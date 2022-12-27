Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:10

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация мануфактур Ивана Бутикова завершилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": реставрация мануфактур Ивана Бутикова завершилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": реставрация особняка Бахрушина завершилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": открытие центра "Место встречи Бирюсинка" в Москве

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

Выставка рождественских елок открылась на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

Пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

На 27 улицах Москвы снизили стоимость парковки

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

"Мой район. Навигатор": на Северном речном вокзале появился каток

В Хамовниках завершилась реставрация главных фасадов исторических зданий товарищества мануфактур Ивана Бутикова. Здания долгое время находились в неудовлетворительном состоянии и не использовались.

В порядок привели кухонный корпус и главный дом. На данный момент продолжаются работы в интерьерах и на боковых фасадах. Реставраторы восстанавливают кирпичную кладку фасада, стен и арок, расчищают своды дома от наслоения краски, укрепляют фундамент и разбирают фрагменты поздней кровли.

Также специалистам предстоит отреставрировать окна и двери, привести в порядок ступени крыльца и лепные детали. Все работы планируют завершить до конца 2024 года.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика