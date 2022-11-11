"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Орехово-Борисово Северное

В районе Орехово-Борисово Северное привели в порядок участок прогулочной зоны вдоль Шипиловской улицы. Это основной пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Орехово".

Там обновили покрытие дорожек и модернизировали систему освещения. Для детей обустроили три большие игровые площадки. Всю территорию озеленили. Кроме того, по программе "Мой район" была организована универсальная площадка для игры в футбол и баскетбол. А для владельцев животных обустроили зону для выгула питомцев.