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"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Орехово-Борисово Северное

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Орехово-Борисово Северное

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В районе Орехово-Борисово Северное привели в порядок участок прогулочной зоны вдоль Шипиловской улицы. Это основной пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Орехово".

Там обновили покрытие дорожек и модернизировали систему освещения. Для детей обустроили три большие игровые площадки. Всю территорию озеленили. Кроме того, по программе "Мой район" была организована универсальная площадка для игры в футбол и баскетбол. А для владельцев животных обустроили зону для выгула питомцев.

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Сюжет: "Мой район"
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