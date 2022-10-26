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"Мой район. Обратная связь": новые площадки для дрессировки собак появились в СВАО

"Мой район. Обратная связь": новые площадки для дрессировки собак появились в СВАО

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В Москве, в Северном Медведкове, сделали еще три современные площадки для выгула и дрессировки собак. Общая площадь объектов – более полутора тысячи квадратных метров.

Рядом с барьерами сделали навесы с лавочками, чтобы владельцы собак могли переждать непогоду. Площадку построили в рамках городского проекта "Питомцы в Москве", одного из направлений программы "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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