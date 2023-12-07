07 декабря, 04:35Общество
"Мой район. Навигатор": как получить баллы за оплату ЕПД при помощи "Электронного дома"
Более 33 тысяч раз москвичи оплатили единый платежный документ (ЕПД) с помощью сервиса "Электронный дом". За это горожане получили свыше восьми миллионов городских баллов.
С апреля 2023 года за каждую оплату через сервис пользователю возвращают 5% от суммы квитанции. Баллы можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор