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07 декабря, 04:35

Общество

"Мой район. Навигатор": как получить баллы за оплату ЕПД при помощи "Электронного дома"

"Мой район. Навигатор": как получить баллы за оплату ЕПД при помощи "Электронного дома"

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Более 33 тысяч раз москвичи оплатили единый платежный документ (ЕПД) с помощью сервиса "Электронный дом". За это горожане получили свыше восьми миллионов городских баллов.

С апреля 2023 года за каждую оплату через сервис пользователю возвращают 5% от суммы квитанции. Баллы можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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