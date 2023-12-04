Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назвал победителей премии имени Николая Островского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства.

Премию вручают людям с инвалидностью, содействующим развитию столичной культуры, и тем, кто поддерживает их и помогает им.

Так, были награждены поэт Владимир Вшивцев, тренер юниорской сборной РФ по бадминтону среди глухих спортсменов Анна Ефремова, худрук театра "Мирт" Наталия Оралова, художник Юрий Гаврин, гид и участница инклюзивных проектов Елена Мясникова.

Помимо этого, победителями стали организатор культурных проектов Всероссийского общества глухих Тамара Федорова, президент клуба спортивных танцев на инвалидных колясках "Дуэт" Ирина Гордеева, литератор Петр Воротынцев, фотограф Оксана Смидович и ведущий актер Театра мимики и жеста Сергей Родин.

Собянин поздравил всех победителей, пожелал им сил, здоровья, а также вдохновляться и вдохновлять других.

Ранее департамент культуры Москвы запустил новый сезон проекта "Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы". Он продлится с октября 2023 по май 2024 года.

Также в Москве открылось 67 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по востребованным профессиям в ведущих учебных заведениях города для людей с особенностями здоровья. Так, столица продолжает комплексную работу по их профессиональной ориентации и трудоустройству.

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