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Новости

23 сентября, 02:30

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"Мой район. Навигатор": в Москве в этом году привели в порядок многие водоемы

"Мой район. Навигатор": в Москве в этом году привели в порядок многие водоемы

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В Москве в этом году приведи в порядок многие водоемы. Самые масштабные преобразования прошли на юго-востоке столицы.

В Марьине облагородили 16 так называемых "прудов-регуляторов". Они представляют собой каскад из водоемов, которые защищают жилую застройку от подтоплений из-за паводков или ливней. Марьинские пруды оборудовали еще во время застройки района в 1977 году – эта территория давно нуждалась в обновлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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