"Мой район. Навигатор": в Москве в этом году привели в порядок многие водоемы

В Москве в этом году приведи в порядок многие водоемы. Самые масштабные преобразования прошли на юго-востоке столицы.

В Марьине облагородили 16 так называемых "прудов-регуляторов". Они представляют собой каскад из водоемов, которые защищают жилую застройку от подтоплений из-за паводков или ливней. Марьинские пруды оборудовали еще во время застройки района в 1977 году – эта территория давно нуждалась в обновлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.