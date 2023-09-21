"Мой район. Навигатор": арт-проект "МЦД – путешествие в искусство" стартовал на ВДНХ

На ВДНХ на крыше павильона "Рабочий и Колхозница" представлена выставка уникального арт-проекта "МЦД – путешествие в искусство". В экспозиции представлена серия картин современных авторов, посвященных запуску центральных диаметров. Впоследствии эти работы оцифруют и будут транслировать на экранах в поездах МЦД-3 и МЦД-4.

А сами диаметры продолжают совершенствоваться. Например, на МЦД-3 в ближайшее время начнется реконструкция станции Ховрино. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".