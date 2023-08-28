"Мой район. Навигатор": на фасад павильона "Центрсоюз" на ВДНХ установили скульптуры

На фасад павильона "Центрсоюз" на ВДНХ установили две скульптуры – девушку с пушистым снопом и молодого механизатора с разводным ключом.

Фигуры находились на реставрации. Мастера проделали огромную работу. Скульптуры очистили, помыли, затем укрепили все сколы и трещины. В финале реставраторы восстановили утраченные фрагменты и детали. Рабочего и колхозницу подняли на фасад павильона по частям.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

