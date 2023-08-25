Собянин: в Москве восстановят девять объектов монументального искусства

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Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время в Москве начнется реставрация еще девяти объектов культурного наследия.

"Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства", – написал мэр Москвы в социальной сети "ВКонтакте".

Градоначальник пояснил, что шесть объектов располагаются в центральных районах столицы. Мраморная скульптура "Похищение Прозерпины" находится в Большом Афанасьевском переулке. Этот объект культурного наследия создан в начале 19 века скульптором Паоло Трискорни.

Также отреставрируют бронзовый бюст М. В. Фрунзе на Суворовской площади. Его выполнили Евгений Вучетич и Григорий Захаров. Бронзовый памятник Н. К. Крупской скульпторов Белашовых можно увидеть на площади Сретенские Ворота.

Еще три произведения Николая Андреева – ограда и гранитная плита к памятнику Ф. П. Гаазу находятся в Малом Казенном переулке, а также скульптура "Рабочий" из бетона, установленная в 1925 году на площади Крестьянской Заставы.

Собянин добавил, что два памятника находятся на Ленинградском проспекте. Это гранитный бюст К. Э. Циолковского, выполненный Сергеем Меркуровым и Исидором Французом, а также гранитный бюст Н. Е. Жуковского, созданный Георгием Неродой.

Еще один бронзовый бюст М. И. Кутузова находится на Кутузовском проспекте. Его создали скульпторы Николай Томский и архитектор Лев Голубовский, отметил мэр.

Собянин заявил, что город уделяет большое внимание сохранению и приумножению уникальных исторических объектов. Программа комплексной реставрации действует в Москве с 2011 года. За время ее существования было приведено в порядок более 2 тысяч памятников архитектуры. Кроме того, были открыты больше 60 новых музеев. Мэр отметил возрождение Северного речного вокзала, преобразование старого промышленного здания в Дом культуры "ГЭС-2" и не только.

"Но главное – не планируем останавливаться на достигнутом", – заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт дома конца XIX века в неоклассическом стиле на улице Неглинной будет завершен до конца 2023 года. Здание располагается по адресу дом 16/2, строение 3, улица Неглинная. Этот дом является знаменитым строением и ярким примером неоклассики.

По словам замначальника производственно-технического управления ФКР Бориса Джиоева, при реставрации мастера уделяют огромное внимание вопросам сохранения архитектурного декора, дофрагментуя каждый элемент с максимальной точностью. Эксперт заявил, что после проведения всех работ, дом, которому более 130 лет, станет свежим, красивым и комфортным, а также более безопасным.



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