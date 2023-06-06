"Мой район. Навигатор": в столице открыли станцию Площадь трех вокзалов

В Москве после масштабной реконструкции открыли станцию "Площадь трех вокзалов". Строительство главных путей, идущих от нее к станции "Курская", тоже завершилось. Теперь этот участок железной дороги готов к пуску МЦД-4.

Станция Площадь трех вокзалов стала частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла в столице. Она объединяет три центральных вокзала, две станции метро, действующую станцию МЦД-2, а также наземный транспорт.

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