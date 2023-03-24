"Мой район. Навигатор": в парке "Яуза" строители приступили к монтажу настилов для экотроп

Природный парк "Яуза", расположенный на севере Москвы, в этом году продолжат обновлять. Уже начались работы у пруда, где строители приступили к монтажу настилов для экотроп со смотровыми площадками.

Это далеко не простая задача. Дело в том, что в пойме реки растут краснокнижные растения, их нельзя вытаптывать. Чтобы не навредить природе, площадку для отдыха специально приподняли над землей.

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