"Мой район. Навигатор": пешеходный мост через Нагатинский затон начнут строить в 2023 году

Новый пешеходный мост через Нагатинский затон будет выполнен в виде полумесяца. Уже завершается его проектирование. Стройка начнется в этом году, а завершится в 2025 году.

200-метровый мост пройдет в районе Корабельной и Коломенской улиц. Благодаря этой переправе жители новостроек смогут удобно и быстро добираться до станции БКЛ "Нагатинский затон" как пешком, так и на велосипедах. На мосту сделают для этого дорожки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".