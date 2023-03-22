"Мой район. Навигатор": медведи Роза и Аладдин постепенно выходят из зимней спячки

Некоторые животные Московского зоопарка почувствовали, что пришла весна. Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин постепенно выходят из зимней спячки. Это одни из старейших жителей зоопарка. Розе – 30 лет, а Алладину – 28.

Прошедшая зима для них выдалась беспокойной, так как медведи несколько раз просыпались, поэтому зоологам в это время приходилось их подкармливать. Они окончательно проснутся, когда потеплеет до 5 градусов. Зоологи, в свою очередь уже занялись подготовкой вольеров. Им предстоит расчистить снег и поменять почвенное покрытие.

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