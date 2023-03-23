23 марта, 22:35Город
"Мой район. Навигатор": природный парк "Яуза" продолжат обновлять в этом году
Природный парк "Яуза", расположенный на севере Москвы, продолжат обновлять в этом году. Уже начались работы у пруда, где строители приступили к монтажу настилов для экотроп со смотровыми площадками.
Это не простая задача. Дело в том, что в пойме реки Яуза растут краснокнижные растения, их нельзя вытаптывать. Чтобы не навредить природе, площадку для отдыха специально приподняли над землей.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор