"Мой район. Навигатор": проекту "Московское долголетие" исполнилось 5 лет

Наслаждаться "третьей молодостью" и каждый день дышать полной грудью. Уже несколько лет такую возможность жителям столицы дает "Московское долголетие". Это крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для горожан старшего поколения. В этом году он отмечает первый юбилей – 5 лет. Участников проекта поздравил Сергей Собянин. Торжества прошли в кинотеатре "Художественный".

Проект "Московское долголетие" объединил уже полмиллиона москвичей. Для них работают всевозможные кружки и спортивные секции. Пенсионерам доступны театральные и компьютерные курсы, танцы, занятия гимнастикой и скандинавской ходьбой, изучение иностранных языков и финансовой грамотности. Участники проекта могут даже посещать лекции по истории в МГУ.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".