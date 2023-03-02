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"Мой район. Навигатор": дом Зинаиды Морозовой на Спиридоновке

"Мой район. Навигатор": дом Зинаиды Морозовой на Спиридоновке

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Какое здание в центре столицы считается прообразом дома Маргариты из романа Михаила Булгакова? По мнению литературоведов, образ "прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата" был списан с дома Зинаиды Морозовой на Спиридоновке.

Это здание украсило Москву в 1898 году, его возвел архитектор Федор Шехтель. Особняк в неоготическом стиле был построен для жены мецената и промышленника Саввы Морозова. Шехтель разработал проект этого дома всего за два месяца. Благодаря заостренным башням и декоративным элементам, похожим на зубцы крепостной стены, особняк казался настоящим средневековым замком.

Кстати, к оформлению внутреннего убранства приложил руку Михаил Врубель – тогда еще малоизвестный художник. Он создал скульптуру на парадной лестнице и написал несколько панно. Зинаида Морозова с удовольствием показывала свое великолепное владение гостям. В начале ХХ века особняк стал одним из центров светской жизни Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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