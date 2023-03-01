Собянин рассказал об открытии БКЛ московского метрополитена

С 1 марта полностью открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца.

Сергей Собянин поделился, как начинались проектирование и строительство самого большого метрокольца в мире. По словам мэра столицы, было невозможно решить транспортные проблемы Москвы без создания масштабной огромной новой инфраструктуры.

В ходе интервью градоначальник рассказал, что БКЛ улучшит работу всех видов столичного транспорта: и железной дороги, и МЦД, и МЦК, и действующих линий метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.