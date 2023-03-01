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01 марта, 22:30

Транспорт

Собянин рассказал об открытии БКЛ московского метрополитена

Собянин рассказал об открытии БКЛ московского метрополитена

Новости часа: пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 поездов "Москва-2020"

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Новости часа: Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение 5 дней

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Новости часа: Собянин прокомментировал открытие БКЛ метро

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

С 1 марта полностью открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца.

Сергей Собянин поделился, как начинались проектирование и строительство самого большого метрокольца в мире. По словам мэра столицы, было невозможно решить транспортные проблемы Москвы без создания масштабной огромной новой инфраструктуры.

В ходе интервью градоначальник рассказал, что БКЛ улучшит работу всех видов столичного транспорта: и железной дороги, и МЦД, и МЦК, и действующих линий метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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