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06 февраля, 23:05

Транспорт

"Мой район. Навигатор": новый тематический поезд запустили в столичном метро

"Мой район. Навигатор": новый тематический поезд запустили в столичном метро

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В столичном метро запустили новый тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Новый состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода в 2023 году.

Каждый вагон поезда посвящен селам и городам Нижегородской области. В вагонах поезда пассажиры смогут познакомиться с историей народных художественных промыслов, которыми славится регион, со знаменитой Болдинской осенью Пушкина, а еще узнать, как интересно провести выходные в Нижнем Новгороде.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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