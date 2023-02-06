"Мой район. Навигатор": новый тематический поезд запустили в столичном метро

В столичном метро запустили новый тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Новый состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода в 2023 году.

Каждый вагон поезда посвящен селам и городам Нижегородской области. В вагонах поезда пассажиры смогут познакомиться с историей народных художественных промыслов, которыми славится регион, со знаменитой Болдинской осенью Пушкина, а еще узнать, как интересно провести выходные в Нижнем Новгороде.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".