Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда временно не ходят на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет об участке от "Курской" до "Щелковской". Это необходимо для проверки инфраструктуры.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы запустили новый тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

Каждый вагон поезда посвящен селам и городам Нижегородской области.



Беспилотный поезд запустят в московском метро к 2026 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!