11:47 (обновлено 06.02.2023 11:58)Транспорт
Поезда временно не ходят на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Поезда временно не ходят на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Речь идет об участке от "Курской" до "Щелковской". Это необходимо для проверки инфраструктуры.
При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее сообщалось, что в метро Москвы запустили новый тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.
Каждый вагон поезда посвящен селам и городам Нижегородской области.
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