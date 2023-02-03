Посвященный Нижегородской области поезд запустили в московском метро

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В столичном метро запустили новый тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта в телеграм-канале.

Новый состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

"В вагонах поезда пассажиры смогут познакомиться с историей народных художественных промыслов, которыми славится регион, со знаменитой Болдинской осенью Пушкина, а еще узнать, как интересно провести выходные в Нижнем Новгороде", – говорится в сообщении.

Каждый вагон поезда посвящен селам и городам Нижегородской области.

Кроме того, пассажиры столичного метро смогут приобрести новые карты "Единый", которые посвящены Нижегородской ярмарке. Они будут продаваться во всех кассах и автоматах.

Ранее сообщалось, что на Сокольнической линии был запущен тематический поезд о финансовой грамотности. В вагонах пассажиры могут ознакомится с информацией о безопасном пользовании банковской картой, переводах средств другим абонентам и системе быстрых платежей.



В столичном метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Нижегородской области

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