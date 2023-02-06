12:19Транспорт
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Движение поездов от станции "Курская" до станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии было приостановлено в связи с проверкой инфраструктуры.
При этом от "Щелковской" до "Курской" поезда следовали с увеличенными интервалами.
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