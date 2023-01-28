Пожар произошел в вестибюле станции метро "Каширская"

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожар произошел в вестибюле временно закрытой станции "Каширская" Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"В 11:57 в оперативную дежурную смену <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮАО, Каширское шоссе, владение 24", – говорится в сообщении.

В настоящее время станция находится на реконструкции. Уточняется, что причиной пожара стало возгорание кабеля в бухтах.

В 12:47 открытое горение ликвидировали, а затем пожар был локализован на площади 15 квадратных метров.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал, со станции эвакуировали 70 рабочих.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, в настоящее время из-за пожара временно перекрыт проезд с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова.

Накануне вечером пожар произошел на складе лакокрасочных изделий на строительном рынке "Синдика" в подмосковном Красногорске. Полощадь возгорания достигала 2 100 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 112 человек и 37 единиц техники.



Пожар произошел в вестибюле станции столичного метро "Каширская"

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