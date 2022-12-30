"Мой район. Навигатор": 1 января может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Новый год в Москве может начаться с рекорда: первое января может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптики обещали 5 градусов и дождь в столице. Последний раз температурный рекорд в этот день фиксировали в Москве в 1973 году.

Как отметили синоптики, теплый воздух в столицу придет из Атлантики и Африки. В Гидрометцентре сообщили, что январь будет теплым. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".