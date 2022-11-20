"Мой район. Навигатор": в Раменках достраивают инновационный кластер "Ломоносов"

Раменки могут претендовать на звание самого научного района столицы. Там располагается не только МГУ, но и целая научная долина Московского университета, которая появилась на месте пустыря. Сейчас на территории этого центра достраивают кластер "Ломоносов".

Все работы заврешат уже в конце декабря. Первыми резидентами кластера станут компании, которые занимаются нанотехнологиями, биомедициной, математическим моделированием и экологией. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

