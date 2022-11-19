"Мой район. Навигатор": через Яузу перебросят еще один мост

Через Яузу перебросят еще один мост. Он соединит столичные районы Богородское и Сокольники. Строительство уже почти завершилось. Одновременно доделывают и прилегающую новую трассу. Благодаря этому на востоке столицы станет одной транспортной проблемой меньше. Мост длиной 40 метров и 300-метровая дорога свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов.

В каждом направлении сделают по две полосы для движения. Для пешеходов обустроят специальные тротуары. Светофор установят на пересечении нового проезда с проспектом Ветеранов. Когда все строительные работы завершаться, начнут наводить красоту на прилегающей территории. Там разобьют газон, высадят более сотни деревьев и свыше тысячи различных кустарников.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.