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Общество

"Мой район. Навигатор": кластер "Ломоносов" достроят в конце декабря

"Мой район. Навигатор": кластер "Ломоносов" достроят в конце декабря

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Раменки могут претендовать на звание самого научного района столицы. Там располагается не только МГУ, но и целая научная долина Московского университета, которая появилась на месте пустыря. Сейчас на территории этого центра достраивают кластер "Ломоносов". Все работы заврешат уже в конце декабря. Первыми резидентами станут компании, которые занимаются нанотехнологиями, биомедициной, математическим моделированием и экологией. Инновационный научно-технологический центр – долина МГУ станет площадкой, где создаются технологии будущего.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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