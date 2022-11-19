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"Доктор 24": "второй мозг" нашего организма

"Доктор 24": "второй мозг" нашего организма

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Лишний вес, депрессия, болезни сердца, рак. Что объединяет все эти проблемы? Наш "второй мозг". Так ученые называют микробиом человека, или все бактерии, которые населяют человеческое тело.

Оказывается, от микробиома зависит работа иммунитета и даже выработка серотонина. Но часто москвичи убивают свой микробиом, сами того не замечая.

Как понять, что микробиому нужна помощь? Чем его кормить, чтобы реже простужаться? И какие популярные лекарства смертельны для микробиома? Об этом – в программе "Доктор 24".

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