"Мой район. Навигатор": Калитниковский водоем благоустроили

Таганский район вернул себе еще одно историческое место. Здесь благоустроили пруд, которому более 100 лет. По одной из версий, название Калитниковский водоем получил благодаря живших в этой местности калитникам – мастерам, изготавливающим кожаные сумки и кошельки. За последние годы водоем обмелел и зарос водорослями. Специалисты поставили себе задачу не только вернуть красоту этому месту, но и сделать его комфортной зоной отдыха.

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