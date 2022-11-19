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"Мой район. Навигатор": Калитниковский водоем благоустроили

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Таганский район вернул себе еще одно историческое место. Здесь благоустроили пруд, которому более 100 лет. По одной из версий, название Калитниковский водоем получил благодаря живших в этой местности калитникам – мастерам, изготавливающим кожаные сумки и кошельки. За последние годы водоем обмелел и зарос водорослями. Специалисты поставили себе задачу не только вернуть красоту этому месту, но и сделать его комфортной зоной отдыха.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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