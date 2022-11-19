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Транспорт

"Мой район. Навигатор": столичные теплоходы готовятся к зимовке

"Мой район. Навигатор": столичные теплоходы готовятся к зимовке

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Столичные теплоходы готовятся к зимовке. На Северном речном вокзале торжественно закрыли сезон летней речной навигации. В этом году обновленные причалы приняли более 700 тысяч пассажиров. Корабли тут останавливались и уходили в дальнейшее плавание свыше 11 тысяч раз. В списке направлений 38 российских городов – Санкт-Петербург, Ярославль, Астрахань, Ростов-на-Дону и многие другие.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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