"Мой район. Навигатор": столичные теплоходы готовятся к зимовке

Столичные теплоходы готовятся к зимовке. На Северном речном вокзале торжественно закрыли сезон летней речной навигации. В этом году обновленные причалы приняли более 700 тысяч пассажиров. Корабли тут останавливались и уходили в дальнейшее плавание свыше 11 тысяч раз. В списке направлений 38 российских городов – Санкт-Петербург, Ярославль, Астрахань, Ростов-на-Дону и многие другие.

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