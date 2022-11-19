"Мой район. Навигатор": на ВДНХ заканчивают монтировать каток

На ВДНХ заканчивают монтировать самый большой не только в столице, но и в Европе каток. Он занимает более 20 тысяч квадратных метров. Открытие намечено на 25 ноября. Билеты на сеансы уже продаются. Одновременно на льду смогут находиться около пяти тысяч человек. Покрытие там искусственное. Вместе с катком обустраивают всю необходимую инфраструктуру. Это пункты проката и заточки коньков, кафе, рестораны, медпункт и информационные центры. На катке ВДНХ планируют проводить мастер-классы и экскурсии, показывать театрализованные представления.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.