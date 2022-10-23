"Мой район. Навигатор": спортивный кластер создали в Северном Бутове

Новые возможности для занятий спортом появились у жителей района Северное Бутово. Там по программе "Мой район" создали многофункциональный спортивный кластер. Он находится между двумя школами в границах Куликовской и Ратной улиц.

Специалисты реконструировали футбольное поле: привели в порядок покрытие, уложили более двух тысяч квадратных метров искусственного газона. Устаревшие трибуны заменили на разноуровневые эконастилы, обустроили раздевалки для спортсменов. По периметру поля проложили дорожки для бега, а также сделали памп-трек.

Проверить координацию и отработать скалолазные техники поможет комплекс в стиле "Русский ниндзя" с тренажерами. Также на территории спортивного кластера установили столы для пинг-понга, новые фонари и высадили около семисот кустарников. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

