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"Мой район. Навигатор": спортивный кластер создали в Северном Бутове

"Мой район. Навигатор": спортивный кластер создали в Северном Бутове

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Новые возможности для занятий спортом появились у жителей района Северное Бутово. Там по программе "Мой район" создали многофункциональный спортивный кластер. Он находится между двумя школами в границах Куликовской и Ратной улиц.

Специалисты реконструировали футбольное поле: привели в порядок покрытие, уложили более двух тысяч квадратных метров искусственного газона. Устаревшие трибуны заменили на разноуровневые эконастилы, обустроили раздевалки для спортсменов. По периметру поля проложили дорожки для бега, а также сделали памп-трек.

Проверить координацию и отработать скалолазные техники поможет комплекс в стиле "Русский ниндзя" с тренажерами. Также на территории спортивного кластера установили столы для пинг-понга, новые фонари и высадили около семисот кустарников. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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